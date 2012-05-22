У Тимошенко в лікарні «гостює» тітка
18:17, 22 травня 2012Харьків
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ДПтС: Тейшейра не звертався
Харків. 22 травня. УНІАН. Сьогодні до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» на побачення з екс-прем`єром Юлією Тимошенко прибула її тітка Антоніна Уляхіна.
Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.
Крім того, ДПтС України додатково роз’яснює, що глава представництва ЄС в Кабо-Верде (Африка) Жозе Мануель Пінту Тейшейра останнім часом до керівництва Державної пенітенціарної служби або до керівництва Качанівської виправної колонії з проханням про зустріч з Ю.Тимошенко не звертався. Від глави представництва ЄС в Україні пана Яна Томбінського звернень з проханням про зустріч з Ю.Тимошенко також не надходило.
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