У Харкові шукають нове приміщення для художнього музею

Харків. 22 травня. УНІАН. Буде розглянуто питання будівництва або пошуку нового будинкку для Харківського художнього музею.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це в ефірі програми «Від влади до громади» на обласному радіо поінформував губернатор Михайло Добкін.

За його словами, перспектива розміщення колекції музею була обговорена під час робочого візиту в Харківську область віце-прем`єр-міністра - міністра охорони здоров`я України Раїси Богатирьової.

«Раїса Василівна є віце-прем`єром, який курирує і охорону здоров`я, і освіту, і науку, і культуру. Ми постаралися під час її короткого візиту зробити дуже насичену програму, щоб вона могла багато чого побачити і увжно оцінити. Зокрема, після презентації прекрасної колекції Харківського художнього музею ми обговорили подальшу перспективу або будівництва, або пошуку нового будинку для музею. Тому що лише невелика частина колекції сьогодні доступна відвідувачам, а основна колекція знаходиться у сховищах музею», - сказав М.Добкін.