Сьогодні електропоїзд Hyundai не зміг вирушити до Києва

Харків. 2 червня. УНІАН. Електропоїзд Hyundai через технічні неполадки 2 червня не вийшов у рейс із Харкова до Києва, пасажири відправлені до Києва підмінним поїздом Південної залізниці.

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

За інформацією «Укрзалізниці», відставання підмінного поїзду, сформованого з вагонів Крюківського заводу, від графіка руху Hyundai становитиме близько 30 хвилин.

«Укрзалізниця» компенсує пасажирам, які придбали квитки на Hyundai різницю у вартості проїзду.

Для компенсації різниці на Центральному залізничному вокзалі в Києві визначено 8 кас.

Оголошення про номери кас, в яких пасажири зможуть одержати компенсацію, постійно транслюються в поїзді Харків-Київ, а також транслюватимуться на Центральному вокзалі Києва.

Державна адміністрація залізничного транспорту приносить вибачення пасажирам.

У зворотний рейс із Києва до Харкова відправиться другий склад Hyundai.

Довідка УНІАН. Електропоїзди Hyundai почали курсувати у сполученнях Київ-Харків (2 пари) і Київ-Львів (1 пара) з 27 травня з введенням в дію нового графіка руху пасажирських поїздів на 2012-2013 рр.

Нові денні міжрегіональні електропоїзди Hyundai відносяться до категорії Інтерсіті (+) і мають 579 місць для сидіння, з них 1-го класу - 168, 2-го класу - 411 і 2 місця для інвалідів. Сидіння у відділеннях для пасажирів 1-го класу розташовані за схемою 2 + 2, а 2-го класу - 3 + 2 один за одним.

За інформацією «Укрзалізниці», найбільшою популярністю пасажирів користуються швидкісні електропоїзди, що курсують в сполученні Харків - Київ - Харків. Зокрема, на 31 травня було продано всі квитки на поїзд № 64 Київ - Харків. Також на цю дату було реалізовано 540 квитків (з них I класу - 131, II - 409) на поїзд №161О Харків - Київ і 576 квитків (I класу - 168, II - 408) на поїзд №1550 Харків - Київ.