Бережна: Ганна Скрябіна гідна навчатися в університеті цивільного захисту

Харків. 2 червня. УНІАН. Ганна Скрябіна гідна навчатися в Харківському національному університеті цивільного захисту.

Про це сказала народний депутат України Ірина Бережна під час урочистої церемонії випуску молодих фахівців у цьому вузі.

Вітаючти рятувальників зі святом, І.Бережна сказала: «Спасибі вам, дорогі випускники, за те, що вибрали таку благородну професію, яка вимагає від вас величезного самопожертви. Ви завжди приходите на допомогу першими, щодня ризикуючи власним життям заради порятунку життя інших».

«Люди, які присвятили себе пожежно-рятувальній службі, відрізняються найкращими людськими якостями - добротою, чуйністю і відповідальністю!», - сказала народний депутат, звертаючись до молодих офіцерів.

На свято І.Бережна привезла юну рятівницю - Аню Скрябіну.

«Харківський гарнізон МНС один з кращих в Україні. Однак, перша столиця славиться ще і своїми героями серед цивільного населення. Сьогодні зі мною Аня Скрябіна. Дівчинка, чий подвиг заслуговує поваги. У березні цього року Аня разом з Олександром Головешком героїчно врятувала другокласників, які провалилися під лід водоймища », - сказала І.Бережна.

«Мрія Ані, - зазначила вона, - вступити до Харківського національного університету цивільного захисту. Ця юна дівчинка - вже рятувальник, уже герой. І вона гідна вчитися у цьому вузі. Я впевнена - Аня буде дуже старанним курсантом і стане гордістю університету».

Підсумовуючи свій виступ, І.Бережна побажала співробітникам МНС здоров`я, щастя, і завжди повертатися додому зі служби цілими і неушкодженими. «Стабільності вам, благополуччя. І ще я дуже хочу, щоб у вас було трохи менше роботи, як то кажуть - сухих рукавів», - сказала народний депутат.

Як нагадує прес-служба І.Бережної, 22 березня цього року учениця 8-А класу школи № 165 Ганна Скрябіна по дорозі додому через дамбу побачила двох дітей, які вийшли на лід. Вона спробувала їх зупинити, але хлопчик і дівчинка - учні 2-го класу Харківської загальноосвітньої школи № 164 - все ж таки вирішили перейти водойму. Підходячи ближче до берега, обидва провалилися у крижану воду. В цей час учень 9-Б класу Олександр Головешко, який ішов за дівчатами по дамбі, почув крики Ганни Скрябіної про допомогу. Він підбіг до берега, ліг на лід і почав підповзати до потерпілих. Дівчинка трималася за крижину, тому Олександр швидко її витягнув, після чого витягнув з-під води і хлопчика, який вже почав захлинатися. Поки Олександр Головешко відносив хлопчика в шкільний медкабінет, Ганна Скрябіна переодягнула дівчинку, знявши з неї мокру куртку і надівши на неї свою. Дівчинка не могла йти самостійно, тому Анна віднесла її в школу на спині. У квітні цього року народний депутат України І.Бережна виступила з ініціативою номінувати харківських школярів Олександра Головешко та Ганну Скрябіну на всеукраїнську премію «Гордість країни».