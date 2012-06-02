У Харкові відкрилася виставка, присвячена Петру Столипіну

Харків. 2 червня. УНІАН. Сьогодні в художній галереї «Мистецтво Слобожанщини» відкрилася виставка «П.А. Столипін - державний діяч і реформатор», присвячена 150-річчю від дня його народження.

В урочистому відкритті взяли участь Генеральний консул Російської Федерації в Харкові Сергій Семенов, начальник управління внутрішньої політики Харківської облдержадміністрації Володимир Зінченко, керівник Представництва Росспівробітництва в Україні Костянтин Воробйов і директор телеканалу «Перша столиця» Костянтин Кеворкян, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

«Відкриття у Харкові виставки, присвяченої Петру Столипіну - це неабияка подія. У першу чергу це обумовлено тим, що його особистість співставна наймасштабнішим постатям в історії людства, а його перетворення мали величезний вплив на розвиток Російської імперії», - сказав під час відкриття виставки В.Зінченко.

В експозиції представлені унікальні фотографії і документи, які відображають весь життєвий шлях П.Столипіна, починаючи з дитинства і закінчуючи останніми роками життя. Виставка включає унікальні фотографії та експонати із зібрань Музею Шереметьєвих, Фонду вивчення спадщини П.А. Столипіна, Федеральної архівної служби Росії (Росархіву), Державної архівної служби України та ін.

«Петро Столипін - видатна постать в історії не тільки Росії. Необхідні довгі роки на те, щоб усвідомити всю повноту тих перетворень та ідей, які були закладені очолюваним ним кабінетом міністрів. Я сподіваюся, що цю виставку відвідають не тільки люди, які цікавляться історією, політикою та економікою, а й студенти, школярі, для яких це ще одне джерело знань, ще одна можливість розширити свої перспективи. Я бажаю цій виставці повних залів, а відвідувачам – сонячних емоцій», - сказав Генеральний консул РФ в Харкові.

Також у ході виставки була презентована книга «Хресний шлях Петра Столипіна», написана Міністром освіти і науки України Дмитром Табачником у співавторстві з Віктором Вороніним. Історичну працю було видано харківським видавництвом «Фоліо», і, за словами Костянтина Воробйова, вона користується високою популярністю в Росії.

Глава Представництва Росспівробітництва в Україні вручив Сергію Семенову, Костянтину Кеворкяну, Володимиру Зінченко та керівництву художньої галереї пам`ятні подарунки та подякував за допомогу в організації експозиції.

У Харкові експозиція завершує свій український тур. Вона була вже презентована в Севастополі, Миколаєві, Херсоні, Одесі, Запоріжжі, Дніпропетровську, Києві. Галерея «Мистецтво Слобожанщини» також присвячує виставку до Дня Росії 12 червня. Виставка триватиме з 2 по 16 червня.