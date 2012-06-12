У харківській фан-зоні - все спокійно

Харків. 12 червня. УНІАН. Під час трансляцій матчу Україна - Швеція в офіційній фан-зоні Євро-2012 у Харкові порушень громадського порядку виявлено не було.

Як повіломили УНІАН у Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, за інформацією начальника ВЗГ Наталії Захарової, працівники правоохоронних органів не отримали жодного виклику з об’єктів Євро-2012 у Харкові. Навколо фан-зони в день матчу чергували 300 міліціонерів.

Помічник начальника Головного територіального управління МНС України в Харківській області Ігор Лупандін наголосив, що рятувальники також не зафіксували жодних надзвичайних ситуацій на об’єктах чемпіонату в Харкові й області. У Харкові у день проведення матчу Україна - Швеція чергували понад 500 працівників МНС, в області - близько 520 чоловік особового складу.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові на офіційній фан-зоні Євро-2012 матч Україна - Швеція дивилося близько 60 тисяч уболівальників. Матч Україна - Швеція транслювався з НСК «Олімпійський» у Києві з 21.45 до 23.30. Гра закінчилася з рахунком 2:1 на користь України, обидва голи забив капітан української збірної Андрій Шевченко. Наступна гра збірної України відбудеться 15 червня в Донецьку проти французів.