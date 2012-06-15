Буріння першої свердловини сланцевого газу розпочнеться у вересні - Азаров

Харків. 15 червня. УНІАН. Буріння першої в Україні свердловини сланцевого газу розпочнеться у вересні 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після відкриття Червонодонецької дожимної компресорної станції на Шебелинському родовищі в Харківській області заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров.

«У вересні місяці буритимемо першу свердловину на сланцевый газ. Безперечно, в Україні видобуватимемо свій власний сланцевий газ. Можливо, подумаємо про сланцеву нафту, це також цікава і перспективна ідея», - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, Україна, прагнучи скоротити залежність від дедалі дорожчаючого російського газу, за рахунок збільшення видобутку альтернативного палива, наприкінці лютого виставила на конкурс два родовища: Юзівське в Донецькій області і Олеське - у Львівській із запасами сланцевого газу.

Переможцем конкурсу на укладання Угоди про розподіл продукції (УРП) на Олеській площі була визнана компанія Chevron. Очікується, що компанія Сhevron розпочне промисловий видобуток сланцевого газу на Олеській площі в 2017 році.

У конкурсі на укладання УРП щодо Юзівської площі перемогла компанія Shell, яка планує розпочати розвідувальне буріння в 2013 році, а дослідницько-промислову розробку (ДПР) - у 2015 році.

Другий проект, над яким працює Shell в Україні - пошукова свердловина в Первомайському районі Харківської області, буріння якої заплановане на осінь 2012 року. Цей проект здійснюється в рамках спільної діяльності Shell і ДК «Укргазвидобування».

Як повідомлялося, управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA) оцінює українські запаси сланцевого газу в 1,2 трлн куб. м, що ставить Україну на четверте місце в Європі за обсягами резервів цього типу після Польщі, Франції і Норвегії.