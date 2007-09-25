Янукович вважає зростання цін тимчасовим

Харків. 25 вересня. УНІАН. Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає ситуацію із зростанням цін в Україні тимчасовою і після виборів обіцяє знайти винних у цьому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він В.ЯНУКОВИЧ заявив журналістам, відповідаючи на запитання представника «Укрінформу» про те, чому, попри зусилля уряду зі стримування цін, вони в деяких регіонах зростають, і як можна припинити цей процес.

«Головна причина у тому, що ідеологи проведення дострокових виборів розраховували на те, що їм удасться дестабілізувати ситуацію в регіонах через своїх представників влади, і вони це роблять іноді успішно», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

«На жаль, у нас не завжди доходять руки, але це ситуація тимчасова, закінчаться вибори, і ми візьмемося за наведення порядку і найдемо авторів цих художеств», - сказав він і додав: «Люди мусять знати, що ми порядок наведемо обов’язково».

Хоча, вважає прем’єр-міністр, «без вирішення питання виборності голів районних та обласних державних адміністрацій це буде робити важко».

«Тому, - зазначив він, - ми будемо просити людей, щоб нас підтримали на референдумі».