Прокуратура Харківщини порушила 17 справ за невиплату зарплати

Харків. 13 липня. УНІАН. Прокуратура Харківської області в січні-червні 2012 року порушила 17 кримінальних справ за порушення у сфері оплати праці.



Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, про це на розширеному засіданні колегії прокуратури регіону сказав прокурор області Геннадій Тюрін.

За його даними, у тому числі 14 кримінальних справ уже скеровані до суду. До відповідальності притягнуто 145 посадовців, кожен шостий з яких – представники органів влади та контролю.

Г.Тюрін підкреслив, що в І півріччі завдяки прокурорському реагуванню працівникам виплачено 70 млн грн заборгованої заробітної плати, до Пенсійного фонду України відраховано близько 5 млн грн боргів.

Прокурор області також наголосив, що за втручання прокуратури більше двох тисяч працівникам державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Шевченка» видали 6 млн грн заборгованої зарплати.