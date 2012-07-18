В Чугуєві розпочався XIII Міжнародний рєпінський пленер

Харків. 18 липня. УНІАН. У місті Чугуєві - на батьківщині всесвітньовідомого художника Іллі Рєпіна розпочав роботу XIII Міжнародний рєпінський пленер.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, мистецький захід проводиться з метою розвитку та популяризації реалістичного напрямку в сучасному образотворчому мистецтві, створення умов для творчого спілкування, обміну досвідом художників-реалістів – представників різних міст та держав; виявлення та підтримки молодих талановитих художників, формування унікальної колекції робіт учасників Міжнародних рєпінських пленерів.

XIII Міжнародний рєпінський пленер традиційно проводиться протягом 24 днів. Весь цей період працюватимуть майстер-класи для учнів Дитячої художньої школи, молодих художників та художників-аматорів. Заплановано проведення творчих зустрічей з учасниками пленеру на підприємствах, в організаціях та військових частинах міста. Митці візьмуть участь у благодійній акції «Картина у подарунок дітям – сиротам». Завершиться пленер підсумковою виставкою.

Творчі підсумки пленеру стануть темою обговорення науково-практичної конференції, а також ввійдуть до каталогу «Рєпінський пленер-2012».

На знімку: картина Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» (1880-91, варіант,що зберігається в Харківському державному музеї образотворчого мистецтва.