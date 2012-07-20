Генпрокуратура Італії відмовилася повертати Авакова до України

Харків. 20 липня. УНІАН. Генеральна прокуратура Італії не бачить підстав для екстрадиції колишнього голови Харківської облдержадміністрації, керівника Харківської обласної організації партії «Батьківщина» Арсена Авакова до України.

Про це йдеться у рішенні Генпрокуратури Італії, переклад якого А.Аваков опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Згідно зі статтею 705 Кримінально-процесуального кодексу; просить Апеляційний суд заявити, що причини для екстрадиції Авакова Арсена Борисовича, уродженця м. Баку (Азербайджан) 2 січня 1964 року народження, в Україна відсутні», - зазначається в документі Генпрокуратури Італії.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили в міжнародний розшук.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне. Апеляційний суд Рима 12 квітня звільнив А.Авакова з-під варти.