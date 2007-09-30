ЦВК визнала незаконною агітацію Авакова

Київ. 30 вересня. УНІАН. Центральна виборча комісія України визнала незаконною агітацію голови Харківської обласної державної адміністрації Арсена АВАКОВА та блоку «Наша Україна-Народна самооборона». Таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК. «За» проголосували 9 членів комісії, 6 утрималися.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином Центрвиборчком частково задовольнив скаргу представника Партії регіонів у комісії Владислава ЗАБАРСЬКОГО.

ЦВК також визнала незаконними дії блоку «Наша Україна-Народна самооборона» щодо використання агітації А.АВАКОВА на свою користь.

Водночас ЦВК не задовольнила вимоги представника Партії регіонів щодо зняття зображення А.АВАКОВА з біл-бордів, а також зняття телевізійних відеороликів з агітацією за його участі. Крім цього ЦВК відмовилася винести А.АВАКОВУ попередження за такі дії.

Також ЦВК на своєму засіданні перенесла розгляд заяви Блоку Юлії Тимошенко про винесення попередження кандидату в депутати від Партії регіонів Інні БОГОСЛОВСЬКІЙ за розповсюдження недостовірної інформації щодо лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Крім цього ЦВК відмовилася задовольнити скаргу Соціалістичної партії, яка вимагала визнати незаконною агітацію Президента України Віктора ЮЩЕНКА за блок «НУ-НС».

На сьогоднішньому засіданні члени ЦВК також прийняли рішення, що виступ міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА на нараді в МВС не був передвиборчою агітацією.

Таким чином, члени ЦВК відхилили у задоволенні скаргу блоку «НУ-НС» і відмовилися оголосити В.ЦУШКУ за СПУ попередження.

Як повідомляв УНІАН, засідання Центрвиборчкому мало розпочатися о 22 годині 29 вересня, однак розпочалося лише близько опівночі.