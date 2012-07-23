Програма доступного житла вирішить два важливих питання - Добкін

Харків. 23 липня. УНІАН. Програма здешевлення вартості іпотечних кредитів для будівництва доступного житла допоможе вирішити квартирне питання великій кількості сімей і дасть поштовх житловому будівництву.

Про це сказав у ефірі програми обласного радіо «Від влади до громади» голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ОДА.

«Будівельна галузь з 2008 року має величезні складнощі не тільки в нашому регіоні, а й у всій Україні, за винятком Києва та окремих територій у Криму. На сьогоднішній момент попит на нові квартири набагато нижчий, ніж до початку кризи 2008 року, тому фінансові можливості нашої банківської системи та будівельної галузі вже на межі. В цьому плані дуже серйозний поштовх має забезпечити іпотечне кредитування, яке було ініційоване Президентом України Віктором Януковичем. З одного боку, воно допоможе вирішити квартирне питання великій кількості сімей, з іншого – це новий гарантований діючий механізм у взаєминах покупця, забудовника і банку», - сказав губернатор.

За його словами, ведеться велика роз`яснювальна робота як через засоби масової інформації, так і шляхом проведення нарад на тих промислових підприємствах області, де люди отримують стабільну зарплату і можуть собі дозволити внести або 10% або 25% першого внеску і, отримавши кредит, виплачувати щомісяця не більше, ніж молода сім`я зазвичай платить за орендовану квартиру.

