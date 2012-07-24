До Росії у сексуальне рабство продали 10 слобожанок

Харків. 24 липня. УНІАН. На Харківщині виявлено злочинну групу, яка продавала жінок для сексуальної експлуатації на території Російської Федерації.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управлінні прокуратури області Олександра Бабікова.

За його даними, до злочинної групи входило двоє громадян України та двоє громадян Російської Федерації. У липні всіх чотирьох заарештовано на місці злочину. О.Бабіков зазначив, що внаслідок діяльності злочинців постраждало 10 жінок, у тому числі одна неповнолітня. Триває слідство.

О.Бабіков також повідомив, що в Харкові правоохоронці виявили злочинну групу, яка займалася контрабандою в Україну сильнодіючих отруйних медичних препаратів. За його даними, на цей час усіх учасників злочинного угрупування затримано. На складі, де злочинці зберігали контрабанду, виявлено більше 1 тонни медпрепаратів вартістю понад 1 млн дол.

У цілому, за даними О.Бабікова, на Харківщині з початку року правоохоронці виявили та знешкодили 8 організованих злочинних угруповань та 1 злочинну організацію, у діяльності яких брали участь 32 особи (з них 22 – заарештовані).