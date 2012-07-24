Тимошенко дозволили побачитися з Тейшейрою і Турчиновим

Харків. 24 липня. УНІАН. Ув’язнена екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко написала заяву на ім’я адміністрації Качанівської виправної колонії (№54) з вимогою дозволити їй побачення з першим заступником голови партії «Батьківщина» Олександром Турчиновим разом із послом ЄС в Україні Жозе Мануелем Пінту Тейшейрою, на що у порядку винятку отримала відповідний дозвіл.

Про це інформує Відділ у зв’язках із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва Державної пенітенціарної служби.

«Прес-служба інформує, що на вимогу засудженої, у порядку виключення, дозвіл на проведення такої зустрічі, надано. Про прийняте рішення засуджену Ю.Тимошенко повідомлено», - зокрема йдеться у повідомленні.

Водночас ДПтС України нагадує, що «лікарі рекомендували пацієнтці обмежити кількість відвідувань на час перебування у стаціонарному закладі». Коли саме відбудеться зазначена зустріч – не повідомляється.