З Днем незалежності Україну привітав Козацький полк Азербаджанського земляцтва

11:02, 24 серпня 2012
Харьків
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Фікрат Велієв: щастя і віри всім

Фікрат Велієв

Харьков. 24 августа. УНИАН. Казачий полк Азербайджанского землячества в Украине поздравил украинский народ с Днем независимости.

От имени своей организации пожелания высказал руководитель национального Казачьего полка, Герой Казацкого народа, генерал Фикрат Велиев:

Поздравляю украинский народ с Днем независимости!

Пусть этот день всегда будет праздником торжества демократии на нашей родной земле.

Желаю гражданам многонациональной Украины воли к единству в деле строительства могучего независимого европейсого государства. Верю, что в демократической Украине каждый человек обретет счастье и уверенность в собственных силах.

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