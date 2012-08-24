З Днем незалежності Україну привітав Козацький полк Азербаджанського земляцтва
11:02, 24 серпня 2012Харьків
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Фікрат Велієв: щастя і віри всім
Харьков. 24 августа. УНИАН. Казачий полк Азербайджанского землячества в Украине поздравил украинский народ с Днем независимости.
От имени своей организации пожелания высказал руководитель национального Казачьего полка, Герой Казацкого народа, генерал Фикрат Велиев:
Поздравляю украинский народ с Днем независимости!
Пусть этот день всегда будет праздником торжества демократии на нашей родной земле.
Желаю гражданам многонациональной Украины воли к единству в деле строительства могучего независимого европейсого государства. Верю, что в демократической Украине каждый человек обретет счастье и уверенность в собственных силах.
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