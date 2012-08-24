З Днем незалежності Україну привітав Козацький полк Азербаджанського земляцтва

Харьков. 24 августа. УНИАН. Казачий полк Азербайджанского землячества в Украине поздравил украинский народ с Днем независимости.

От имени своей организации пожелания высказал руководитель национального Казачьего полка, Герой Казацкого народа, генерал Фикрат Велиев:

Поздравляю украинский народ с Днем независимости!

Пусть этот день всегда будет праздником торжества демократии на нашей родной земле.

Желаю гражданам многонациональной Украины воли к единству в деле строительства могучего независимого европейсого государства. Верю, что в демократической Украине каждый человек обретет счастье и уверенность в собственных силах.