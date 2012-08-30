Ярославський: суд у Лозанні ще не ухвалював рішення про матч Металіст - Карпати

Харків. 30 серпня. УНІАН. Президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський спростував повідомлення в одному з українських видань про те, що арбітражний суд у Лозанні розглянув справу буцімто договірного матчу між «Металістом» і «Карпатами» (2008 р.) і ухвалив рішення покарати обидва клуби.

Про це пише«Український футбол», який звернувся до О.Ярославського за коментарем з приводу публікації в ЗМІ.

Як пише «Український футбол», у вівторок по обіді на одному з найпопулярніших (і водночас - «найжовтіших») спортивних сайтів України опублікували новину, яка одразу стала топовою й скандальною: нібито Лозанський спортивний арбітражний суд ухвалив рішення щодо матчу 2008 року між «Металістом» і «Карпатами», і нібито рішення цілком не на користь українських клубів. Мовляв, із харків’ян та львів’ян знімуть по 9 очок у нинішньому чемпіонаті, а «Металіста» ще й позбавлять «бронзи» чотирирічної давнини… Втім, минув день, а новину не підхопив жоден інший серйозний веб-ресурс, а офіційний сайт синьо-жовтого клубу взагалі «мовчав». Тобто треба було щось робити - з’ясовувати правду…

Олександре Владиленовичу, дуже прикро турбувати вас із такого приводу - але все ж є погані новини… Чи, може, вони передчасні?

Це все брехня - тут і коментувати нічого… Насправді, саме у вівторок у наш клуб прийшов лист із Лозанни, де нам повідомили, що рішення по тій справі з’явиться не раніше 30 жовтня. То кому вірити: тому сайту чи офіційному документу?

Мабуть, другому варіанту… Тоді звідки взявся перший? Тим паче, він так презентабельно зроблений - наче спражній…

Ким і навіщо це вчинено - то нам відомо. Поіменно. Проте я вже багато разів казав, що не звертаю увагу на заздрісників і провокаторів. На ворогів, одним словом. Футбольний клуб «Металіст» (Харків), як і уся наша структура, розвивається послідовно та неухильно, і нікому не вдасться збити нас із правильного шляху. Наші вороги сильні, але ми сильніші!

Однак виникає інше запитання: чи не перенесуть оголошення вироку на пізніший термін? Ця ситуація вже відчутно нагадує чи то цирк, чи то маразм.

Не можу відповісти на це запитання: воно не в моїй компетенції, не в компетенції клубу - все вирішує суд у Швейцарії. Тому, як довго вони засідатимуть і вирішуватимуть… хтозна. Ми зачекаємо…

Фото Андрія КРАВЧЕНКА