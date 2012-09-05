Харківські плавці вибороли ще 2 золоті медалі на Паралімпійських іграх

Харків. 5 вересня. Харківські плавці Наталя Прологаєва та Максим Веракса 4 вересня у Лондоні здобули ще дві золоті медалі ХІV літніх Паралімпійських ігор.

Наталя Прологаєва здобула трете золото лондонської Паралімпіади. На цей раз їй підкорилося дистанція у 100 метрів брасом, де вона також установила новий світовий рекорд, показавши результат 1 хв. 43,99 сек, повідомляє сайт Харківськоїоблдержадміністрації.

Друге лондонське золото здобув М.Веракса, якому не було рівних на дистанції 100 метрів вільним стилем. Максим установив новий паралімпійський рекорд - 51,40 сек.