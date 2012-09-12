Тимошенко вимагає від допустити до неї журналістів

Київ. 12 вересня. УНІАН. Екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася з до адміністрації Качанівської колонії з вимогою дозволити спілкування з нею засобам масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко, посилаючись на заяву, яка була підписана лідером «Батьківщини» 11 вересня.

«Від моїх захисників 11 вересня мені стало відомо про те, що низька вітчизняних та іноземних ЗМІ висловили своє бажання на зустріч зі мною та проведення зі мною інтерв’ю. Як зазначається у прес-релізі Державної пенітенціарної служби України, будь-яке ЗМІ вправі провести інтерв’ю з будь-якою особою, що перебуває в пенітенціарній системи за наявності письмової згоди такої особи. Цим надаю свою письмову згоду на проведення зі мною інтерв’ю наступними засобами масової інформації», - зацитував заяву Ю.Тимошенко С.Власенко.

Зокрема, Ю.Тимошенко, погоджується на інтерв’ю з ТВі, «5 канал», ICTV, СТБ, INTV, агентством «Франс-прес», інтернет-виданням «Українська правда», інтернет-виданням «Лівий берег», «Кореспондент», телеканал BBC (Великобританія), CNN (Сполучені Штати Америки), ARD, CDF, Deutsche Welle (Німеччина) та інші телеканали країн Європейського Союзу.

С.Власенко додав, що у випадку звернення до адміністрації Качанівської колонії інших засобів масової інформації з проханням провести інтерв’ю та відеозйомку, Ю.Тимошенко вимагає, щоб її було негайно поінформовано про таке звернення. «Всі попередні заяви щодо моєї відмови від зустрічі з представниками ЗМІ прошу вважати такими, що втратили силу», - написала Ю.Тимошенко.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА