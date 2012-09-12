Реконструкція публічного кіносеансу в Харкові відбудеться 17 вересня

Харків. 12 вересня. УНІАН. 17 вересня о 15.00 у камерній залі Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського відбудеться історична реконструкція публічного кіносеансу, який міг би відбутися в Харкові 100 років тому.

Про це поінформувала начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації - співголова оргкомітету Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич, повідомляє сайт ХОДА.

«Традиційно у вересні стартує проект «Харьковская сирень. PS», який ми починаємо з втілення дивовижної ідеї. Реконструкція якихось історичних подій є не новою, нею займаються дуже багато людей. Повертаючись до Альфреда Федецького, ми вирішили потягнути ланцюжок подій, які повертають нас на 100 років назад. Ми й гадки не маємо, як відбувалися публічні кіносеанси, але завдяки історикам кіно у нас вийшла дуже, на наш погляд, точна реконструкція цієї події», - сказала В.Маренич.

Вона підкреслила, що такий захід буде проведено вперше в історії незалежної України. Для реконструкції був обраний німий художній фільм «Вмираючий лебідь», який дійсно раніше демонструвався в Харкові. Рік виробництва стрічки – 1916, вона знята найвідомішим російським режисером Євгеном Бауером. Тривалість фільму - 50 хвилин. У фільмі грають популярний актор дореволюційного кіно Вітольд Полонський і знаменита російська балерина Віра Караллі.

«Сама ідея реконструкції передбачає, що ми знаходимо щось таке, що було б цікаво сьогоднішньому глядачеві, читачеві, слухачеві і просто жителю Харкова. Щось таке, що підтверджує, що «Харьковская сирень» – це бренд. Реконструкція кіносеансу - це те, що відроджує славу Харкова як кінематографічної столиці України. Сама ідея не залишить нікого байдужим і в подальшому дасть можливість регулярно проводити подібні реконструкції кіносеансів», - додала начальник управління.

За словами В.Маренич, у реконструкції візьмуть участь студенти харківського Університету мистецтв.