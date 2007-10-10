У Харкові зник пам’ятний знак Героям Крут

Харків. 10 жовтня. УНІАН. Нещодавно у Харкові невідомі демонтували пам’ятний знак Героям Крут, який був встановлений у сквері Перемоги в центрі міста взимку 2006 активістами партії «Пора».

Коментуючи подію, заступник Харківської обласної організації Української народної партії Віктор КОЗОРІЗ повідомив кореспонденту УНІАН, що його парторганізація звернулася до міського голови Михайла ДОБКІНА з приводу зникнення Пам’ятного знаку, «оскільки раніше міськвиконком заявляв, що він встановлений незаконно і буде знесений».

«Воювати з пам’ятниками та історією аморально, навіть якщо цей Пам’ятний знак встановлено не за встановленими правилами у пориві патріотичних почуттів», - сказав В.КОЗОРІЗ.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом у Харкові було сплюндровано пам’ятник Шевченку, а також демонтовано пам’ятний знак воїнам УПА. Відповідальність за знесення останнього взяв на себе «Евразийский союз молодежи», діяльність якого нещодавно призупинена в Харківській області рішенням Адміністративного суду.

За інформацією харківського «МедіаПорту», повідомленя про те, що у Харкові знесений пам’ятний знак Героям Крут, з’явилося на сайті Євразійського союзу молоді із заголовком «Типа вандализм».