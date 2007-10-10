Протас чекає рішення парламенту і готовий балотуватися в мери Харкова

Лідер громадської організації «Харків’янин» Владислав ПРОТАС висловився за необхідність проведення перевиборів харківського міського голови і ще раз підтвердив свій намір балотуватися на посаду мера Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, своїм баченням розвитку політичної ситуації після дострокових парламентських виборів та планами організації «Харків’янин» В.ПРОТАС поділився, промовляючи на прес-конференції.

За його словами, поглиблення кризи в управлінні Харковом, загальна перемога демократичних сил на виборах створили передумови для зміни влади у місті, і політичні сили, які заявляли про необхідність перевиборів мера, мають виконати свої обіцянки і зробити так, щоб Верховна рада прийняла відповідне рішення.

«Мер Михайло ДОБКІН – політичний труп, і ми підтримаємо рішення Верховної ради про перевибори у Харкові – місту не потрібен посаджений і нав’язаний центром (Партією регіонів – УНІАН) мер, і ми не допустимо подальших спекуляцій, паразитування і конвульсій влади», - заявив В.ПРОТАС.

Він вважає, що влада Харкова продовжує застосовувати «тіньові схеми» у розв’язанні міських проблем. За його словами, це стосується, зокрема, земельних питань («Земля роздана бізнес-структурам мера, жодний метр не проданий через аукціон – а це втрата 1 мільярда гривень»), стратегічних комунальних підприємств («Авантюра з концесією»), житлово-комунального господарства («Це неймовірно, що у Харкові найвищі ціни»).

«Те, що зараз відбувається у Харкові, те, що нині робить команда ДОБКІНА, - це цинічне розкрадання бюджету», - узагальнив В.ПРОТАС. «Люди просто не знають, що відбувається в коридорах влади», - додав він і повідомив, що одним з головних завдань «Харків’нина» на цьому етапі буде систематичне інформування громади про те, «як насправді працює влада».

В.ПРОТАС підтвердив свій намір балотуватися в мери, якщо вибори будуть оголошені: «Я буду висувати свою кандидатуру на виборах міського голови, а свій вибір нехай зробить громада». При цьому він пояснив, що його старшому брату Олександру ПРОТАСУ цікаво займатися розв’язанням проблем міста: він обіцяв допомагати Харкову, і як бізнесмен «свого слова дотримає», але «не буде балотуватися в мери».

За прогнозом В.ПРОТАСА, перевибори мера Харкова можуть відбутися навесні – восени 2008 року. Наступному ж керівнику міста, вважає він, треба буде зайнятися «відновленням Харкова від наслідків діяльності нинішньої влади».

Сьогодні В.ПРОТАС фактично контурно окреслив свою передвиборчу програму: якісно нові підходи до реформування системи ЖКГ, зниження тарифів, ремонт доріг, «очищення міста від криміналітету і корупції», «зменшення податків для підприємця», створення прозорого ринку землі, «сформування лобі Харкова у Верховній раді».

Головним змістом своєї майбутньої діяльності на посаді мера, якщо громада йому довірить цей пост, О. ПРОТАС назвав «боротьбу за кращий Харків».