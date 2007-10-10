На Харківщині загинув громадянин Росії

Харків. 10 жовтня. УНІАН. Вчора у Дергачівському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 37-річний громадянин Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, ДТП сталось близько 14.00 на 31-му км автодороги Харків - Щербаківка поблизу с.Токарівка Дергачівського району.

Росіянин, який перебував за кермом автомобіля ”Mерседес-Бенц” і рухався у напрямку Харкова, не впорався з керуванням. Автомобіль з`їхав у кювет і вдарився в дерево. Від отриманих травм водій помер на місці події.