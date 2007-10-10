До кінця тижня очікується суха погода

11 жовтня в Україні опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на півдні 5-10°, на узбережжі Криму до 15°; вдень 10-15°, у південній частині та на Закарпатті до 19°, в Карпатах 2-7° тепла.

12 жовтня - мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вдень у північних та західних областях часом дощ; вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с; температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на півдні 2-7° тепла, на узбережжі морів 10-14°; вдень у західних та північних областях 8-13°, на решті території 13-18°, на крайньому півдні до 20°.

13 жовтня характер погоди зміниться: часом невеликий та помірний дощ, у Карпатах з мокрим снігом (лише у східних областях, Приазов`ї та Криму вночі без істотних опадів); вітер північний, у східній частині південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західній половині місцями пориви 15-20 м/с; температура у західних та північних областях протягом доби 4-9° тепла, на решті території вночі 6-11°, вдень 9-14°, на півдні місцями 17-19°.

14-15 жовтня - холодна погода: температура вночі від 2° тепла до 5° морозу, в Карпатах до 8° морозу, на узбережжі морів 3-9° тепла; вдень 14 жовтня 2-8° тепла, на півдні та заході 6-12°, 15 жовтня денна температура дещо підвищиться. 14 жовтня в Україні, крім західної частини, дощ, місцями з мокрим снігом (на півдні - короткочасний дощ), 15 жовтня у східних областях та на півночі Лівобережжя слабкий дощ і мокрий сніг; місцями пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

У Києві та області у четвер опади не очікуються, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°; по області вночі від 1 морозу до 4° тепла, вдень 10-15° тепла.

12 жовтня - мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень часом дощ; вітер південно-західний, 3-8 м/с; температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 8-13° тепла.

13 жовтня характер погоди зміниться: часом дощ (вдень невеликий); вітер переважно північний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с; температура впродовж доби 4-9° тепла.

14-15 жовтня - холодна погода: температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 14 жовтня 3-8° тепла, 15 жовтня 6-11°. 14 жовтня дощ, місцями з мокрим снігом, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с; 15 жовтня без опадів, послаблення вітру.