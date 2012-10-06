На Харківщині відновив роботу Івашківський спиртзавод

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Після 4-річного простою відновив роботу Івашківський спиртзавод.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник губернатора Андрій Моченков, який наприкінці тижня відвідав це державне підприємство, що в Золочівському районі.

«За 1,5 місяці роботи підприємство повністю погасило заборгованість із заробітної плати в розмірі 385,6 тис грн, збільшило чисельність працівників на 37% з 79 до 118 осіб. Середньомісячна зарплата на підприємстві становить 2760 грн - для порівняння, середньомісячна зарплата по Золочівському району - 1800 грн.», - повідомив А.Моченков.

За його даними, сьогодні підприємство виробляє компонент моторного палива на основі біоетанолу. Продукція призначена для використання у виробництві палива моторного сумішевого, біопалива, альтернативних видів палива для автомобільних двигунів, біокомпоненту моторного палива та біокомпоненту інших видів палива.

Планова потужність заводу - 4200 дал на добу, що становить 70% від встановленої потужності 6000 дал. До кінця 2012 року підприємство планує збільшити обсяги виробництва до 90% від встановленої потужності, що становитиме 5400 дал на добу. Це дасть можливість збільшити кількість робочих місць і підвищити зарплату в середньому на 10%.