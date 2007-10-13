УАПЦ запрошує на панахиду за воїнами УПА

18:09, 13 жовтня 2007
Харьків
0

Панахида пройде у Молодіжному парку

Харків. 13 жовтня. УНІАН. Свято-Дмитрівська парафія Української автокефальної православної церкви запрошує харків’ян у навечір’я Покрови Пресвятої Богородиці, 13 жовтня 2007 р., на 19.00, прийти до пам’ятного знаку воїнам УПА (старий харківський цвинтар – «Молодіжний парк») на панахиду за воїнами Української Повстанської Армії, загиблими в боротьбі за самостійну соборну Українську Державу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у консисторії Харківсько-Полтаської єпархії УАПЦ, після панахиди відбудеться покладення квітів до Пам’ятного знаку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter