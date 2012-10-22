Результати матчів 12-го туру Чемпіонату України з футболу

Харків. 22 жовтня. УНІАН. У неділю було зіграно останні чотири матчі 12-го туру Чемпіонату України з футболу.

Ворскла - Металург З 5: 0

Кривбас - Арсенал 1: 1

Чорноморець - Таврія 1: 0

Карпати - Говерла 1: 1

Раніше зіграли:

Динамо – Металіст 1:3

Зоря - Дніпро 3: 2

Волинь - Металург Д 1: 1

Шахтар – Іллічівець 2:1

Таким чином, гірники, не програвши жодного поєдинку, з 36 очками продовжують упевнено крокувати до чергового чемпіонства.

Цей тур виявився нещасливим для дніпрян і динамівців (ділять відповідно другу й третю сходинку – по 24 очки), а кияни ще й примудрилися встановити черговий антирекорд – програли у цьому сезоні всім трьом «грандам» нашого футболу: Шахтарю (1:3), Дніпру (1:2) і Металісту (1:3). Такий колапс із командою Ігоря Суркіса трапився вперше в історії «незалежного» футболу.

Аутсайдер турніру - запорізький Металург після 12 зіграних матчів посідає останнє місце з двома очками в своєму активі.

Головний тренер запорожців Віталій Кварцяний після матчу заявив, що готовий подати у відставку.