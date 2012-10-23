Тимошенко досі не знає, де голосуватиме

Харків. 23 жовтня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка проходить курс лікування у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, звернулася із письмовою заявою до керівників лікарні та колонії з проханням забезпечити реалізацію її права проголосувати на парламентських виборах 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею повідомив журналістам адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк.

За його словами, заява подана на ім’я головного лікаря ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайла Афанасьєва і начальника Качанівської виправної колонії Ігоря Колпащикова.

«Юлія Володимирівна сьогодні звернулася із заявою про те, щоб забезпечили її право голосувати на виборах. До теперішнього часу так і незрозуміло, принаймні для неї, де вона буде голосувати. Жодних повідомлень, жодних запрошень їй не надходило. І немає жодної чіткої інформації, де вона буде реалізовувати своє право на голосування на даних виборах», - сказав О.Плахотнюк.

Адвокат наголосив, що захист Ю.Тимошенко також не має офіційної інформації, де екс-прем’єр голосуватиме.