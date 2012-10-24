Законодавчі ініціативи Бережної знадобляться в новому парламенті - Бондаренко

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Законодавчі ініціативи Ірини Бережної стануть в нагоді у новому парламенті.

Таке переконання висловила у спілкуванні з журналістами в Харкові заступник голови комітету Верховної ради України з питань свободи слова та інформації, народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко, повідомляє Status quo.

«Я досить добре знаю практично всіх кандидатів-мажоритарників від Партії регіонів у Харківській області. Можу сказати, що це дуже хороша команда. Мені приємно, що Харків висуває, зокрема, і двох жінок - Ірину Бережну та Ірину Горіну», - сказала О.Бондаренко.

«З Іриною Бережною, - зазначила народний депутат, - ми працюємо все шосте скликання. Можу сказати, що це точно яскрава, неабияка особа. Вона дуже багато що зробила для нотаріату України, один із законів, який стосувався регуляції цієї діяльності, вийшов з-під пера Бережної. Гадаю, в її голові - маса цікавих законодавчих ініціатив, які стануть в нагоді у наступному парламенті, в тому числі і нашій політичній силі».

За словами О.Бондаренко, Харків, за останніми соціологічними викладками, «дуже активно підтримує двох Ірин». «Я пишаюся, що ці жінки працюють в наший політичній силі. Не сумніваюся, що кожна з них дасть фору будь-якому чоловікові, який є їхнім політичним конкурентом. Бажаю їм успіхів на цих непростих виборах і знаходити час для відпочинку, адже у Бережної росте маленька донька, - зазначила О.Бондаренко.