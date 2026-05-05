Українці почали частіше скаржитися на порушення мовного закону

Протягом минулого року зросла кількість санкцій щодо порушення мовного закону. Про це повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська під час виступу в Media Center Ukraine.

За її словами, загалом протягом минулого року до Уповноваженого із захисту мови надійшло 2 888 скарг. Найбільше порушень зафіксовано в інтернет-представництвах (26%), вивісках та рекламі (19%), а також у сфері обслуговування (18%).

Крім того, вона зазначила, що зросла кількість посадовців, які спілкуються російською. Водночас вона оцінила це як "позитивний" момент з погляду демократії, оскільки "громадяни більше не вибачають посадовцям службову недбалість".

"Зросла також якість подачі скарг та активізувався розгляд адміністративних справ про мовні порушення +63%. Зросла і кількість санкцій. Загалом застосовано 706 санкцій - 57,2% - це попередження та накладено 95 штрафів", - зазначила Івановська.

Нагадаємо, раніше Олена Івановська закликала підвищити штрафи за порушення закону про мову. Вона зазначала, що існують люди, які свідомо порушують цей закон і "штраф 3400 або навіть 5800 - це не та сума, яка вправить мізки".

За її словами, посадовці ініціюють зміни до чинного законодавства в частині відповідальності юридичних осіб - збільшення штрафів у 2-3 рази.

