'Удар у спину' від партнера: Росія втратить одного з головних покупців електроенергії

Казахстан планує відмовитися від поставок електроенергії з Росії з 2027 року у зв'язку з розвитком своїх енергетичних потужностей. Про це на прес-конференції заявив заступник міністра енергетики Казахстану Сунгат Єсімханов.

"Якщо наприкінці цього року – на початку наступного введемо в експлуатацію всі наші планові [енергетичні] об'єкти, то ми у 2027 році, я думаю, взагалі не будемо [закуповувати електроенергію з Росії]", – сказав Есімханов.

Видання The Moscow Times звертає увагу, що Казахстан входить до числа найбільших покупців електроенергії у Росії. У 2025 році на нього припало близько 60% від загального обсягу поставок.

За підсумками першого кварталу 2026 року російський постачальник електроенергії – енергохолдинг "Інтер РАО" – відзвітував про збільшення експорту електроенергії на 5,8% у річному вимірі – до 2,12 млрд кВт/год. Більша частина поставок припала на Казахстан і Грузію.

Раніше Казахстан відмовився від послуг російських компаній при будівництві ТЕЦ у Семеї, Кокшетау та Усть-Каменогорську. Об'єкт у Кокшетау влада країни вирішила побудувати своїми силами, а два інших проекти – у рамках казахстансько-сингапурського консорціуму за участю компанії "Самрук-Енерго". До цього передбачалося, що Росія надасть пільгове фінансування строком на 15 років для реалізації проектів, вартість яких оцінювалася в $2,7 млрд. Генпідрядником мав виступити "Інтер РАО". Однак із фінансуванням виникли складнощі.

Перед цим Казахстан переглянув схему будівництва третього енергоблоку на Екібастузькій ГРЕС-2 і відмовився від російських турбін та генераторів. Новим постачальником обладнання стала китайська компанія Harbin Electric International. У Міненерго країни зазначали, що ціна будівництва енергоблоку скоротилася з 650 млрд до менше ніж 400 млрд тенге, що дозволить заощадити близько 500 млн доларів.

Крім того, Казахстан віддав Китаю замість Росії контракти на будівництво двох АЕС.

Економічні втрати РФ

Як повідомляв УНІАН, на початку 2026 року Китай припинив імпорт російської електроенергії. За даними ЗМІ, Піднебесна та РФ не змогли домовитися про ціну поставок. За підсумками 2025 року експорт електроенергії з Росії знизився на 12,8%, склавши 7,44 млрд кВт·год.

Спеціальний посланник Європейського Союзу з питань санкцій Девід О'Салліван вважає, що економіка РФ може наблизитися до "точки неповернення" протягом 2026 року через надмірний перекіс на користь військового виробництва за рахунок цивільного сектора.

