Трамп знову накинувся з критикою на Папу Римського: каже про 'небезпеку католикам'

Президент США Дональд Трамп продовжує публічно критикувати Папу Лева XIV. Цього разу звинуватив понтифіка в тому, що той "наражає на небезпеку багатьох католиків".

Як пише The Independent, Трамп розкритикував релігійного лідера під час інтерв'ю, в якому обговорював ув'язненого гонконгського бізнесмена Джиммі Лая, чию справу він планує обговорити з президентом Китаю Сі Цзіньпіном цього місяця.

Коли ведучий "Шоу Х'ю Х'юїтта" запропонував Папі Римському також порушити питання затримання Лая, Трамп швидко перейшов до нападу на лідера католицької церкви.

"Ну, Папа Римський волів би говорити про те, що для Ірану нормально мати ядерну зброю. Я не думаю, що це дуже добре. Я думаю, що він наражає на небезпеку багатьох католиків і багатьох людей, але, мабуть, це залежить від Папи Римського. Він вважає, що для Ірану цілком нормально мати ядерну зброю", - сказав Трамп.

Критика Папи Римського з боку Трампа

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця Трамп розкритикував Папу Римського Лева XIV через його бачення війни в Ірані та заявив, що не хоче бачити таку людину на чолі Католицької церкви.

За словами американського лідера, Папа "слабко реагує на злочинність і жахливо справляється із зовнішньою політикою". Натомість президент публічно висловив прихильність до брата понтифіка, Луї Прево, аргументуючи це тим, що він підтримує політичний рух MAGA.

Також Трамп чітко окреслив претензії до релігійного лідера. Президента обурила відсутність жорсткої реакції на іранську ядерну програму та критику дій США у Венесуелі.

