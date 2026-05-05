Євросоюз висунув Україні вимогу для надання 90 млрд євро кредиту: про що йдеться

Офіційний Київ змушують піти на непопулярний крок.

Для отримання наступних пакетів фінансування в рамках кредитної програми ЄС на 90 млрд євро, Україна має провести податкову реформу. Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс по завершенню засідання Ради Євросоюзу з економіки та фінансів 5 травня в Брюсселі, передає "Європейська правда".

Вимога буде включена в список умов для надання Києву фінансування, проте подробиці та час на її виконання поки залишаються предметом дискусій сторін. Європейці переконані, що Україна має зараз максимально мобілізувати внутрішні доходи для наповнення власного бюджету.

"Ми наразі все ще перебуваємо на дуже просунутих етапах переговорів з українською владою щодо умов, які лежать в основі нашої програми макрофінансової допомоги", – заявив Домбровскіс.

Єврокомісар при цьому відмовився від конкретики.

"Мобілізація внутрішніх доходів є важливою частиною цих переговорів, як і податкова реформа, проте точні умови та елементи все ще обговорюються", – додав він.

В кінці квітня Євросоюз нарешті ухвалив рішення щодо надання Києву попередньо погодженого кредиту на 90 млрд євро.

При цьому Україна не буде повертати кредит – його має виплатити Росія шляхом репарацій після завершення війни.

ЄС прийняв рішення щодо фінансування України ще в середині грудня минулого року, при цьому про жодні умови для Києва тоді не йшлося.

Відомо, що 60 млрд євро будуть спрямовані на військову допомогу, решта 30 млрд – на загальні бюджетні видатки.

