Українські дрони уразили 'жирну' ціль серед російських НПЗ: який обсяг пошкоджень

Нафтопереробний завод в Ленінградській області є одним з найбільших в Росії.

Українські дрони вночі 5 травня завдали удару по трьох основних установках переробки сирої нафти на нафтопереробному заводі в місті Кіриші та по паливному резервуару на сусідній нафтоперекачувальній станції, яка забезпечує постачання сирої нафти та нафтопродуктів до балтійського порту Приморськ, передає Bloomberg з посиланням на СБУ.

Уражений НПЗ, орієнтований на експорт, належить російській нафтовидобувній компанії ПАТ "Сургутнефтегаз" і є одним з найбільших в країні. Потужність заводу становить 400 000 барелів на добу. Він раніше неодноразово ставав мішенню атак дронів, і не працює з кінця березня після останнього удару.

Зроблені у вівторок, супутникові знімки NASA показують, що на території заводу в Кіриші та в прилеглих районах було виявлено аномальне нагрівання, що свідчить про пожежі.

Підтвердив нічну атаку на промислову зону Кіриші і губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко, заявивши, що ціллю був нафтопереробний завод. Водночас він не уточнив, чи постраждав сам об’єкт.

Україна майже щодня завдає ударів по російських енергетичних об'єктах - від ключових експортних терміналів на Чорному та Балтійському морях до нафтопереробних заводів і насосних станцій. Київ додатково посилив атаки напередодні запланованого перемир’я на 9 травня.

Україна намагається обмежити надприбутки, які Кремль отримує від глобального зростання цін на нафту. За оцінками аналітичної компанії OilX, внаслідок інтенсивних ударів у квітні російська нафтопереробна промисловість скоротила середньодобовий обсяг виробництва до найнижчого рівня з грудня 2009 року.

Як писав УНІАН, відбудова НПЗ в Туапсе може обійтися Кремлю в 5 млрд доларів. Загалом серія українських ударів по енергосистемі ворога наприкінці березня та на початку квітня коштувала Росії близько 2,2 мільярда доларів втрачених доходів.

Київ своїми ударами змушує Москву більше виштовхувати нафту в східному напрямку, в обхід санкцій українських дронів - і за більш дешевою ціною, яку пропонує Китай.

