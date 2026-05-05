Росія рекордно заробляє на експорті нафти, попри українські удари, - Bloomberg

Вартість російської нафти для Індії знизилася на понад 3 долари за барель.

Виручка Росії від експорту нафти за період з 5 квітня по 3 травня 2026 року злетіла до найвищого рівня з моменту початку повномасштабного вторгнення Кремля в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що за період з 5 квітня по 3 травня 2026 року російські компанії щотижня у середньому продавали нафти на 2,42 мільярда доларів. Видання підкреслило, що Росія другий тиждень поспіль нарощує обсяги постачання "чорного золота" по мірі усунення наслідків попередніх ударів українських безпілотників по ключових експортних портах.

За даними Bloomberg, обсяг поставок нафти з російських портів з 5 квітня по 3 травня зріс до 3,66 млн барелів на добу. "Це найвищий показник з грудня. При цьому обсяг поставок за останній тиждень майже не змінився і становив 3,78 млн барелів на добу", - зазначили журналісти.

Головними покупцями російської нафти залишаються Індія та Китай. Водночас видання дає зрозуміти, що експорт нафти з РФ протягом найближчого тижня може зменшитися через наслідки чергового удару дронів по порту Приморськ.

При цьому вартість російської нафти марки Urals з відвантаженням з портів на Балтиці за період з 5 квітня по 3 травня знизилася на 2,1 долара - до 96,27 долара. Той же Urals, але з відвантаженням з Новоросійська, подешевшав на 2,2 долара – до 94,51 долара за барель. Вартість російської нафти з доставкою в Індію також знизилися на 3,30 долара- до 126,21 долара за барель.

Війна в Ірані та нафтові доходи в РФ

З початком війни в Ірані доходи Росії від експорту нафти зросли. Зокрема, за підсумками березня вони злетіли до максимуму за чотири роки.

Цьому також посприяло продовження США санкційного винятку, який дозволяє купувати російську нафту, завантажену до 17 квітня.

