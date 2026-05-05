Українські пілоти відходять від тактики радянських часів: BI розкрив деталі підготовки на F-16

Менталітет українських та західних пілотів "дуже відрізняється", кажуть інструктори.

Українські пілоти продовжують навчатися у Британії для підготовки роботи на літаках F-16. Про це пише Business Insider, розкриваючи деталі щодо навчання.

Зазначається, що протягом багатомісячного курсу навчання в Королівських повітряних силах українці вивчають англійську мову та проходять базову льотну підготовку. Також їх навчають мислити як західні авіатори, відходячи від радянського менталітету, сформованого літаками Су та МіГ.

Крім того, українських пілотів намагаються відучити від поширеного в повітряних силах до війни жорстко контрольованого стилю польотів, надаючи їм більше можливостей для прийняття рішень.

"Ми навчаємо їх діяти у західному стилі", – розвів командир ескадрильї Том, головний інструктор з польотів навчальної програми.

За словами Тома, українці демонструють міцні навички керування літаком після прибуття на курс Королівських ВПС через наявний досвід. Однак менталітет "дуже відрізняється" від того, що стажер НАТО може принести до пілотної програми.

"Вдома їх дуже сильно спрямовують і кажуть, що робити – підніматися в повітря, йти в це місце, виконувати цю вправу, повертатися додому, приземлятися. Ми вчимо їх підніматися в повітря, вибирати, куди летіти, керувати своїм власним бойовим вильотом", – зазначив він.

Повідомляється, що вже понад 50 українських пілотів завершили початковий курс англійської мови та початкового рівня польотів у Великій Британії, розроблений для підготовки їх до більш просунутого навчання на F-16.

Одним з ключових проблемних моментів під час навчання інструктори називають мовний бар'єр. Саме тому курс Королівських ВПС розроблений для того, щоб пілоти покращили володіння англійською мовою і плавніше перейти до поглибленого навчання на літаках.

Літаки F-16: інші новини

Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що Україна отримає від Бельгії та Іспанії додаткові винищувачі F-16 та запчастини до них. Також, за його словами, країни погодилися надати допомогу Києву розміром по 1 млрд євро.

Також Федоров повідомив, що Україна отримала мобільні тренажери F-16, на яких пілоти будуть підвищувати ефективність перехоплення повітряних цілей. За його словами, це дозволить також скорочувати час від навчання до бойового застосування літаків.

