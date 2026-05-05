У Криму окупанти скасували будь-які заходи до 9 травня

Рішення було аргументоване питаннями безпеки.

В окупованому Криму цього року не проводитимуть військовий парад та інші масові заходи до 9 травня. Про це повідомив призначений Росією очільник окупованого півострова Сергій Аксьонов.

"Проведення військового параду та інших масових заходів на честь Дня Великої Перемоги в республіці Крим цього року не планується. Також не відбудеться організованої ходи "Безсмертного полку". Це рішення органів влади продиктоване міркуваннями безпеки", - написав він.

Парад у Москві

Раніше УНІАН писав, Росія оголосила одностороннє "перемир’я" на 8–9 травня, заявивши, що очікує аналогічних дій від України. У Міноборони РФ також фактично пригрозили, що у разі будь-яких атак або спроб зірвати святкові заходи можуть завдати ударів у відповідь.

Водночас Володимир Зеленський сказав, що українські безпілотники технічно здатні долетіти до Москви, зокрема під час параду 9 травня. Він підкреслив, що це не пряма погроза, а радше сигнал про вразливість Росії та необхідність посилення тиску на неї.

4 травня глава держави заявив, що Україна запроваджує режим тиші з опівночі в ніч із 5 на 6 травня. За його словами, це рішення ухвалене попри відсутність будь-яких офіційних домовленостей із Росією щодо припинення вогню. Україна наголошує, що діятиме дзеркально – тобто відповідатиме тим самим підходом на будь-які дії або порушення з боку РФ.

Також він підкреслив, що людські життя важливіші за будь-які "святкові" чи символічні дати, і закликав Росію перейти від заяв до реальних кроків для завершення війни.

