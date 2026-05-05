США випробували морський дрон із системою ППО, перевіреною в Україні

У рамках навчань FLEX відпрацьовувалася інтеграція безпілотних систем та технологій штучного інтелекту.

Система протиповітряної оборони BRAWLR, яка раніше пройшла бойове випробування в Україні, розглядається ЗС США для встановлення на морські безпілотні платформи з метою перехоплення ударних дронів типу"Шахед". Про це повідомляє Defense Express.

Згідно з публікацією, на навчаннях Fleet Experimentation (FLEX), що проходили з 24 по 30 квітня під егідою Південного командування ВМС США та 4-го флоту США, було продемонстровано морський безпілотник CUSV (Common Unmanned Surface Vehicle) компанії Textron Systems з встановленою системою BRAWLR розробки Sierra Nevada Corporation.

У рамках навчань відпрацьовувалася інтеграція безпілотних систем і технологій штучного інтелекту за участю як пілотованих, так і автономних платформ, включаючи корабель прибережної зони USS Wichita (LCS 13).

У матеріалі зазначається, що раніше компанія-розробник повідомляла про розгортання комплексу BRAWLR в одній з країн, де він за певний період знищив понад 400 безпілотників. Мова може йти про застосування системи в Україні.

Згідно з публікацією, система BRAWLR передбачає використання різних типів ракет, включаючи APKWS, AIM-120 і Р-27. У варіанті, представленому на морському дроні, комплекс був оснащений пусковою установкою Multiple Launch Hydra System (MLHS) на 23 ракети APKWS II і двома ракетами AIM-9.

Також зазначається про можливість установки двох пускових MLHS, що дозволяє збільшити боєкомплект до 46 ракет. У такому варіанті морський дрон може застосовуватися для перехоплення значної кількості повітряних цілей за одну місію.

За даними виробника, підготовка операторів комплексу займає близько тижня, а розгортання системи – до 10 хвилин.

Проблеми ППО США

Зазначимо, що дешеві іранські "Шахеди" фактично паралізували сучасні системи американської ППО. Армія США виявилася не готовою до "економіки війни", де на ліквідацію одного дрона за $20 тисяч доводиться витрачати ракету за $4 мільйони.

Раніше 60-річний іранський винищувач Northrop F-5 зміг паралізувати сучасну систему протиповітряної оборони США і завдати удару по одній з найбільших американських баз у Кувейті – Camp Buehring.

