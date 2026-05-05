У Росії засудили розробників гіперзвукових ракет через публікацію в журналі

Вчених, які займаються гіперзвуковими технологіями, засудили до ув’язнення у справі про державну зраду.

У Росії суд у Новосибірську засудив вчених Валерія Звєгінцева та Владислава Галкіна до 12,5 років позбавлення волі у справі про державну зраду. Про це повідомляє The Moscow Times.

За даними публікації, обидва фахівці працювали в галузі гіперзвукових досліджень. Підставою для кримінального переслідування стала публікація наукової статті з газової динаміки в іноземному журналі.

Звєгінцев був науковим співробітником Інституту теоретичної та прикладної механіки імені Християновича і заснував лабораторію "Аерогазодинаміка великих швидкостей". Його затримали у квітні 2023 року. Галкін, його колега і співавтор із Томська, був заарештований незабаром після цього.

Слідство вважає, що опубліковані матеріали містили відомості, пов'язані з розробкою гіперзвукових технологій, і кваліфікувало їх як передачу секретної інформації. При цьому, як зазначається, до публікації стаття пройшла дві незалежні експертизи, які не виявили в ній державної таємниці.

У матеріалі вказується, що описані в дослідженні технології можуть бути пов'язані з розробкою російських ракет "Кинжал", "Циркон", "Авангард" і "Сармат".

Раніше за аналогічними звинуваченнями були засуджені інші співробітники цього ж інституту. Зокрема, у 2024 році колишній директор інституту Олександр Шиплюк отримав 15 років позбавлення волі, а вчений Анатолій Маслов – 14 років.

Напередодні стало відомо, що в Красноярську затримали генерального директора стратегічного підприємства "Красмаш" Олександра Гаврилова. Його підозрюють у розтраті коштів та отриманні хабара в розмірі близько 3 мільйонів рублів.

Раніше в російській колонії за загадкових обставин помер активіст-проповідник і YouTube-блогер Веган Христолюб Божий, який був засуджений за протести проти війни в Україні.

