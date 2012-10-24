На Харківщині за 8 місяців ц.р. створено 40 тисяч нових робочих місць

Харків. 24 жовтня. УНІАН. За 8 місяців цього року в Харківській області створено 40 тисяч нових робочих місць.

Про це поінформував під час зустрічі з профспілковим активом області голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

Він наголосив, що однією з основних вимог, які пред`являються до роботодавця, - нарощування обсягів виробництва та створення необхідних для цього нових робочих місць.

«Створення нових робочих місць є сьогодні головним в економічній політиці Харківської облдержадміністрації. Хочу сказати, що за 8 місяців цього року в області створено 40 тисяч нових робочих місць. Завдяки цьому поступово стабілізується ситуація на ринку праці. Так, чисельність зареєстрованих безробітних знизилася з початку року на 21,1%», - сказав М.Добкін.



Ще одна вимога, що пред`являється до роботодавців, зазначив губернатор - виплата людям більш високої заробітної плати. За його даними, за 8 місяців середня заробітна плата по області збільшилася порівняно з відповідним періодом минулого року на 366 грн. або на 15,8%. Сьогодні її рівень становить 2686 грн., і Харківська область посідає десяте місце серед регіонів України.

«Тут варто враховувати специфіку нашого регіону, - пояснив М.Добкін, - адже у нас дуже велика кількість державних підприємств, які сьогодні, на жаль, не завантажені замовленнями і змушені платити своїм співробітникам мінімальну заробітну плату».

Фото прес-служби ХОДА