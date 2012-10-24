У жовтні борги із зарплати на підприємствах Харківщини зменшилася на 37,6 млн грн

Харків. 24 жовтня. УНІАН. У жовтні в Харківській області заборгованість із заробітної плати на підприємствах усіх форм власності – і економічно активних, і тих, що перебувають у процедурі банкрутства або санації, – вдалося зменшити на 37,6 млн. грн. або 31,5%.

Про це повідомив в ході зустрічі з профспілковим активом області голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

«Якщо у нас на 1 вересня заборгованість із заробітної плати становила 115,8 млн. грн., то на 1 жовтня вона зменшилася до 82,2 млн. грн.», – сказав губернатор.

За його словами, на це вплинула сукупність факторів: виділення коштів з державного бюджету заводу ім. Малишева та заводу ім. Шевченка, робота з судовими виконавцями, які стягують з боржників суми, а також активна робота з державною податковою службою, яка почала більш об`ємно відшкодовувати податок на додану вартість, що, в свою чергу, призвело до збільшення оборотних коштів на підприємствах.

«Навіть такий фактор, як обмеження виїзду за межі України керівництва тих підприємств, де допущена заборгованість із заробітної плати, теж принесло свої плоди. Вдалося досягти скорочення заборгованості із зарплати в сегменті малого бізнесу, де вона взагалі не повинна накопичуватися», – зазначив М.Добкін.



Фото прес-служби ХОДА