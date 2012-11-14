В Італії затримали Гайового, компаньйона Авакова

Харків. 14 листопада. УНІАН. У італійському місті Фрозіноне затримано колишнього заступника голови наглядової ради АТ «Інвестор» Геннадія Гайового – одного із засновників АТ «Інвестор» екс-губернатора Харківщини Арсена Авакова.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила прес-секретар А.Авакова Наталія Статівко з посиланням на А.Авакова, який перебуває в Італії.

«Як стало нам відомо, Геннадій Гайовий дізнався, що українській владі вдалося добитися оголошення його в міжнародний розшук. Після цього Гайовий терміново прийшов до поліцейського відділку міста Фрозіноне і повідомив, що він, по-перше, не переховується, вказав своє місце перебування і засвідчив готовність надати всі документи та не чинити перепон правосуддю», - сказала Н.Статівко.

Вона зазначила, що зараз Г.Гайовий знаходиться під вартою в поліцейському відділку міста Фрозіноне «та очікує рішення суду щодо запобіжних заходів, а потім призначення розгляду справи по суті».

Н.Статівко зазначила, що Г.Гайовий має намір заявити суду про політичну мотивацію свого переслідування. Вона додала, що, на думку А.Авакова, італійський суд зможе об’єктивно розглянути справу Г.Гайового.

«Як зазначив Аваков, який пройшов цю процедуру, він сподівається, що італійський суд більш незалежний від харківської влади, тому рішення буде достатньо об’єктивним. Гайовий також має намір заявити суду про політичну мотивацію переслідування як його, так і компанії «Інвестор» у цілому. І він планує звернутися до суду з проханням дати оцінку, як було в історії з Аваковим», - сказала Н.Статівко.

Джерело в українських правоохоронних органах УНІАН підтвердили інформацію про затримання Г.Гайового, однак порадило звернутися до Українського бюро Інтерполу для отримання офіційної відповіді.

У прес-службі прокуратури Харківської області кореспондентові УНІАН сказали, що не коментують цю подію, та порадили звернутися до обласного управління міліції, яке оголошувало в розшук Г.Гайового.

Довідка УНІАН. У вересні 2011 року в рамках розслідування кримінальної справи про шахрайське заволодіння майже 700 га землі в Харківському районі міліція затримала трьох осіб, серед яких - голова правління АТ «Інвестор» Андрій Переїденко. Геннадій Гайовий був оголошений у розшук.

Слідство припустило, що протягом 5 років підозрювані проводили шахрайські комбінації з незаконного привласнення земель загальною площею 697 га.