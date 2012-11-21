Металіст гідний грати у фіналі Ліги Європи - тренер Байєра (доповнена)

Харків. 22 листопада. УНІАН. Харківський «Металіст» має шанси грати у фіналі Ліги Європи нинішнього сезону.

Про це сказав на передматчовій прес-конференції тренер німецького «Байєра» Самі Хююпяя, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, які команди гідні сьогодні грати у фіналі Ліги Європи і які шанси, зокрема, має харківський «Металіст».

За словами тренера, зараз важко відповісти на перше запитання, оскільки ще невідомо, які з клубів Ліги Чемпіонів «вилетять» у Лігу Європи. Що стосується «Металіста», то цей клуб, на думку Самі Хююпяя, «грає добре» і має гарні перспективи.

«Металіст» має шанси грати у фіналі. Він показує гарну гру, в тому числі і в минулому сезоні Ліги Європи, і я можу сказати, що «Металіст» дійде далеко в Лізі Європи», - сказав С.Хююпяя.

На його думку, «Металіст» за останні два роки лише додав, у тому числі і з придбанням нових гравців, і за грою видно, що є прогрес».

Говорячи про матч, який відбудеться сьогодні у Харкові, С.Хююпяя зазначив, що це «буде дуже напружена й цікава» гра за перше місце в групі.

«Ми будемо грати із сильним суперником. Вони сильні як у командних діях, так і в індивідуальних можливостях гравців. Обидві команди пройшли далі і будуть грати навесні, тому буде цікава гра, яка визначить претендента на перше місце в нашій групі», - С.Хююпяя.

Коментуючи відмову від передматчового тренування у Харкові, тренер сказав, що вважає це рішення правильним, оскільки «на нас чекає поле і двоє воріт, як є на будь-якому стадіоні».

Говорячи про те, наскільки оптимальний склад «Байєра» виступить у Харкові (у груповому турнірі обидві команди-супротивники набрали по 10 очок і за два тури достроково вийшли у наступну фазу змагань Ліги Європи - УНІАН), С.Хююпяя зазначив, що для його клубу у будь-якому випадку важливий «прогрес і перемоги».

Після гри з «Металістом», сказав він, «на нас чекає напружений графік – чотири гри за 10 днів, і ми не можемо дозволити грати всім нашим основним футболістам» , тому в четвер на гру в Харкові «буде змінений склад порівняно з минулими матчами». У «Байєра» не зовсім довга лава запасних футболістів, додов наставник команди, «ми прагнемо розподілити сили на всі матчі».

За його словами, «Байєр» гратиме в Харкові «з урахуванням майбутніх матчів». «Для мене важлива перемога у всіх матчах, і якщо ми зможемо перемогти, це допоможе нам у перспективі. Нам важливий результат. Дуже важливо давати шанси гравцям, які мало грають. Я піду на сміливий крок і дам можливість зіграти тим, хто раніше отримував мало ігрової практики», - сказав. С.Хююпяя.

На запитання, ністільки його клуб налаштований виграти Лігу Європи, тренер сказав: «Зараз «Байєр» грає в трьох турнірах, і нелегко скрізь встигати. Важлива перемога в кожному матчі. Якби я говорив, що ми не виграємо, або не зможемо виграти, то я б займався іншою справою. Важливо перемагати завжди. А поки ми не загадуватимемо наперед, ми реалісти».

Як повідомляв УНІАН, після чотирьох турів групового турніру Ліги Європи «Металіст» і «Байєр» лідирують у групі «К» з 10 очками, у Русенборга - 3 очки, у Рапіда - 0. У груповому турнірі командам залишилося провести ще по 2 зустрічі.