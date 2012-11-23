Сьогодні суд продовжить слухання справи проти Тимошенко

Харків. 23 листопада. УНІАН. Київський районний суд Харкова сьогодні продовжить слухання кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий суддя Київського райсуду Костянтин Садовський призначив початок судового засідання на 14.00.

Слухання відбуватиметься в приміщенні Апеляційного суду Харківської області.

На попередніх засіданнях захист екс-прем’єра наполягав на тому, що суддя повинен закрити провадження у справі до повного одужання Ю.Тимошенко та зобов’язати лікарів повідомити суд про одужання підсудної, аби мати можливість призначити реальну дату продовження слухання.

У свою чергу представники державного обвинувачення наголошували, що провадження у справі, згідно із законодавством, може бути закрите, якщо у підсудної наявне психічне або інше тяжке фізичне захворювання. Натомість, за даними прокурорів, у матеріалах справи містяться висновки судово-медичної експертизи, у яких зокрема зазначається, що Ю.Тимошенко не має таких хвороб та за станом здоров’я може брати участь у судових засіданнях.

Раніше, з огляду на відсутність Ю.Тимошенко в залі судових засідань, К.Садовський вже переносив розгляд справи десять разів.

Кожного разу, в день, коли відбувалося судове засідання у справі ЄЕСУ, перед приміщенням Апеляційного суду Харківської області на площі Руднєва, де Київський райсуд Харкова розглядає справу ЄЕСУ, збиралися кількатисячні мітинги прихильників та противників Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко після того, як була ознайомлена із запрошенням прибути 23 листопада на засідання Київського районного суду Харкова у справі ЄЕСУ, написала чергову заяву про відмову прибути до суду. За даними прес-служби Державної пенітенціарної служби України, «засуджена зазначила, що наразі вона приймає реабілітаційні процедури у стаціонарному медичному закладі, у зв’язку з чим відмовляється від участі у судовому засіданні».

Керівництво Качанівської виправної колонії проінформувало Київський районний суд Харкова про подання Ю.Тимошенко цієї заяви.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.