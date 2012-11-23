Апеляційний господарський суд у Харкові перейшов у нове приміщення

Харків. 23 листопада. УНІАН. Сьогодні відбулася урочиста церемонія відкриття нового будинку Харківського апеляційного господарського суду.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, тепер суд працюватиме за адресою проспект Правди, 13.

В урочистостях взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес, голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков, голова Державної судової адміністрації України Руслан Кирилюк, голова Харківського апеляційного господарського суду Василь Кухар.

Після урочистого відкриття гості оглянули реконструйований будинок суду. За своїми характеристиками нове приміщення суду не має аналогів в Україні і є однією з найкращих. Відкриття приміщення співпало з ювілеєм – дев’яностою річницею утворення арбітражно-судової системи в Україні.