Слухання справи Тимошенко знову перенесено

Харків. 23 листопада. УНІАН. Київський районний суд Харкова переніс слухання справи ЄЕСУ з обвинувачення екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко на 10.00 18 грудня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі судових засідань підсудної Юлії Тимошенко та її захисника Євгенії Тимошенко.

К.Садовський зауважив, що рішення за клопотанням захисту Ю.Тимошенко про закриття кримінальної справи до повного одужання підсудної буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу. Прихильники Ю.Тимошенко, які були присутні в залі судових засідань зустріли рішення К.Садовського скандуванням: «Юлі волю», «Банду геть».

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко після того, як була ознайомлена із запрошенням прибути 23 листопада на засідання Київського районного суду Харкова у справі ЄЕСУ, написала чергову заяву про відмову прибути до суду. За даними прес-служби Державної пенітенціарної служби України, «засуджена зазначила, що наразі вона приймає реабілітаційні процедури у стаціонарному медичному закладі, у зв’язку з чим відмовляється від участі у судовому засіданні».

Керівництво Качанівської виправної колонії проінформувало Київський районний суд Харкова про подання Ю.Тимошенко цієї заяви.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.