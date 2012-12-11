Університет ім. Каразіна спорудив власну сонячну електростанцію

Харків. 11 грудня. УНІАН. В Харківському національному університеті імені В. Каразіна відбулося урочисте відкриття першої черги сонячної електростанції.

Як повідомили УНІАН у центрі зв`язків з громадськістю та пресою університету, електростанція стала першим проектом у рамках програми енергозбереження серед вищих навчальних закладів України. Завдяки програмі Каразінський університет не лише почав економити енергоресурси, але й виробляти їх самостійно.

Перша черга електростанції була встановлена на даху Північного корпусу університету приблизно півтора місяця тому, що дозволило випробувати її на освітлені деякої частини приміщення вишу та представити результати під час презентації та семінару за участі європейських партнерів університету. Основною темою обговорень стали подальші плани та перспективи інвестиційних проектів у галузі альтернативної енергетики на території Харківської області та шляхи їхньої реалізації.

Урочисте відкриття сонячної електростанції пройшло за участі першого проректора з наукової роботи, професора Іллі Залюбовського, проректора, професора Миколи Азаренкова, директора Центру міжнародного співробітництва Станіслава Ігнатьєва, почесного консула ФРН в Харкові Тетяни Гавриш, екс-депутата Європейського парламенту Ганни Лаперуз, заступник директора Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації Денис Ткачов, представників німецьких і шведських компаній.

Цей проект був реалізований за підтримки європейських інвестиційних компаній, зокрема компанії WSB International GmbH (ФРН), Kulturklenoden AB (Швеція), EUROENERG Ltd. (Болгарія), які планують розпочати свій бізнес у галузі відновлювальної енергетики на Харківщині. Під час семінару було зазначено, що протягом півтора місяця електростанція встигла виробити близько 5% від загального споживання електричної енергії у Північному корпусі. Контролювати роботу електростанції будуть за допомогою новітніх технологій в Центрі енергоефективності та альтернативної енергетики, де встановлені спеціальні програми не лише на комп`ютерах, а також на мобільних телефонах.

По закінченню семінару відбувся урочистий запуск електростанції. За словами С.Ігнатьєва, планується, що станція буде виробляти понад 6 мегават за рік. На сьогодні станція вироблятиме лише електричну енергію, але згодом університет планує поповнювати обладнання, щоб у майбутньому задіяти природні ресурси і для опалення приміщень.