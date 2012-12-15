Убивство судді пов’язують не лише з його професійною діяльністю

Харків. 15 грудня. УНІАН. Сьогоднішнє вбивство судді Фрунзенського судді Харкова в міліції пов’язують як з його професійною діяльністю, так і захопленням - колекціонуванням.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник.

«Цей суддя раніше очолював цей суд. Ми розглядаємо версію як його професійну діяльність, так і особисте захоплення – колекціонування. Швидше за все воно могло стати причиною злочину. А також ми розглядаємо інші версії» - сказав начальник ГСУ, зауваживши, що на місце події з МВС виїхала спеціальна група у складі слідчих та працівників карного розшуку.

Порушено кримінальну справу за ст.115 «Навмисне вбивство».

Як повідомляв УНІАН, у Харкові невідомі вбили та обезголовили чотирьох людей. Із власних джерел кореспондентові УНІАН стало відомо, що серед убитих - суддя Фрунзенського районного суду Харкова Володимир Трофимов.