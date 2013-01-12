Кореспондентка «Справжньої варти» заявила про погрози вбити її

Харків. 12 січня. УНІАН. Кореспондентка харківського видання «Справжня варта» Жанна Титаренко заявила, що отримує листівки від невідомих з погрозами вбити її.

Як передає кореспондент УНІАН, публікація журналістки з описом останніх подій, пов’язаних з її професійною діяльністю, розміщена 11 січня на сайті «Справжньої варти».

За словами Ж.Титаренко, останнім часом вона провела журналістські розслідування та опублікувала кілька матеріалів, зокрема, про зникнення людей, діяльність правоохоронців та побиття представниками однієї з громадських організацій харківського історика Олексія Корнєва.

Після публікацій, пише Ж.Титаренко, до неї почали надходити погрози від невідомих.

Зокрема, описує події Ж.Титаренко, «у ніч з 5 на 6 січня я почула сильний грюкіт у вікно, матюки й погрози: «… Убью… !». Регулярні паперові листівки з погрозами почала отримувати з 19 грудня 2012 року. За цей час додому двічі приходили працівники міліції».

Останнім часом, повідомляє журналістка, вона отримувала листівки, з одного боку яких «зображений пам`ятник з моїм фото, а з іншого - погрози: «Ты ужэ готова?», «Ты скоро будеш там. Умереть на Рождество - это круто», «Поверь! Там будет лучше», тощо».

За словами Ж.Титаренко, «після брутальних погроз в ніч із 5 на 6 січня я звернулася з відповідними заявами до міліції та прокуратури».

У своїх заявах Ж.Титаренко вимагає «припинити погрози й запобігти подальшим перешкоджанням моєї журналістської діяльності».

Як повідомили сьогодні кореспондента УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, «10 січня 2013 року до чергової частини ГУ МВС надійшла заява від журналістки інтернет-ресурсу «Справжня варта» про те, що невідомі особи погрожують її життю та перешкоджають професійній діяльності».

Вказана заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, справа знаходиться на особистому контролі керівництва ГУ МВС України в Харківській області.

Перевірку проводить слідчий відділ Харківського міського управління міліції, зазначили у ВЗГ.

Фото із сайту «Справжня варта»