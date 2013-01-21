У Харкові охоронець застрелив чоловіка, який із шаблею проник в обласну ТРК

Харків. 21 січня. УНІАН. У Харкові співробітники Державної служби охорони застосували проти нападника табельну зброю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту Держслужби охорони при МВС України, сьогодні, 21 січня, в Харкові о 01.42 до чергової частини управління ДСО надійшло повідомлення про спрацювання тривожної сигналізації на охоронюваному об’єкті – Харківській обласній державній телерадіокомпанії. Через декілька хвилин на місце події прибула група затримання Державної служби охорони.

Як з’ясувалося, невідомий чоловік, розбивши скло вхідних дверей, намагався проникнути до приміщення телерадіокомпанії. На заваді йому став працівник відомчої охорони, який заблокував зловмисника між вхідними дверима до прибуття працівників міліції.

Після прибуття працівників Державної служби охорони старший групи затримання декілька разів пропонував підозрюваному вийти з приміщення, однак той не реагував. При спробі працівником міліції застосувати спеціальний засіб «Терен-4М» невідомий вискочив крізь розбите скло й кинувся на працівника міліції, намагаючись завдати удару холодною зброєю, схожою на саморобну шаблю, йдеться в повідомленні.

«Відступаючи й ухиляючись від ударів нападника, міліціонер попередив його про можливість застосування проти нього табельної зброї, однак той продовжував підступатися, розмахуючи холодною зброєю. Після ряду попереджувальних пострілів зловмисник також не припинив своїх дій», - поінформували в прес-службі.

У зв’язку з цим, зважаючи на очевидну загрозу життю працівника міліції та ймовірно – іншим громадянам, які перебували або могли опинитися поблизу місця події, міліціонер вистрілив з табельної зброї у підозрюваного. Від отриманого вогнепального ураження невідомий помер на місці, повідомили у ДСО.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення особи підозрюваного.

Триває службова перевірка щодо правомірності дій працівників міліції, додали в прес-службі.